Sting wraca do Polski i zagra dwa koncerty. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Brytyjski gwiazdor razem ze swoim bandem zaprezentuje najpopularniejsze i najbardziej znane przeboje. Zagra m.in. "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle". Warto podkreślić, że ostatnie występy Stinga zostały okrzyknięte przez "The Times" jako "masterclass". Z kolei The Guardian o brytyjskim artyści pisze, że Sting ma niezrównany kunszt w komponowaniu muzyki pop.