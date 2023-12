Gary Oldman nie jest zadowolony z roli w "Harrym Potterze". - Zagrałbym to inaczej

"Powiem ci, że jest to jak ze wszystkim" - dodaje Gary Oldman. Nie należy on bowiem do aktorów, którzy zachwycają się swoją pracą. "Gdybym siebie w czymś oglądał i pomyślał: "mój Boże, jestem niesamowity", byłby to bardzo smutny dzień. Bo zawsze chce się być lepszym w następnych rzeczach".