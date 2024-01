Więcej seriali o Harrym Potterze. HBO Max się rozkręca

Jak podaje serwis Deadline, nad projektem pracuje czwórka scenarzystów. Martha Hillier to brytyjska scenarzystka i producentka serialu "Upadek królestwa" oraz jego filmowego spin-offu - "Siedmiu królów musi umrzeć". Kathleen Jordan jest twórczynią serialu Netfliksa "Nastoletnie łowczynie nagród", a Tom Moran stworzył takie produkcje jak "The Devil's Hour" z Peterem Capaldim czy "The Feed". Nad projektem dla platformy Max pracuje także Michael Lesslie, który jest odpowiedzialny za scenariusz do takich produkcji jak "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Assassin's Creed" czy "Makbet" z Michaelem Fassbenderem.