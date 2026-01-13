Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?

Ładowanie...

„Fallout” to uniwersum rozwijane od końcówki ubiegłego tysiąclecia, na które składa się szereg gier wideo. Inspirowany tym cyklem serial od Amazonu dostępny w Prime Video również jest jego integralną częścią. Jego twórcy stopniowo wprowadzają w nim kolejne lokacje, frakcje, postaci i potwory dobrze znane fanom serii. Teraz przyszła kolejny na Deathclawy, czyli po naszemu Szpony Śmierci.

Skąd się wzięły Szpony Śmierci w „Falloucie”?

Serial, który doczekał się już drugiego sezonu, jest umieszczony na osi czasu dalej niż wszystkie wydane dotychczas gry wideo z uniwersum „Fallouta”. Nie wiadomo przy tym, czy da nam odpowiedź na pytanie, skąd wziął się ten konkretny Deathclaw, na którego natknęła się Lucy w towarzystwie Ghula. Wiemy natomiast, skąd się wzięły ogromne i niezwykle groźne istoty będące postrachem pustkowi.

Nie powinno być przy tym zaskoczeniem, że Szpony Śmierci powstały w wyniku eksperymentów prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych jeszcze przed Wielką Wojną. Zatrudnieni przez polityków naukowcy chcieli stworzyć broń biologiczną, która mogłaby zastąpić żołnierzy na polu bitwy. W tym celu zmiksowali ze sobą materiał genetyczny wielu różnych zwierząt, a bazą były kameleony.

Deathclawy są ogromnymi stworami, które w walce używają przede wszystkim ogromnych szponów. Są niezwykle wytrzymałe na obrażenia oraz warunki środowiskowe - dzięki temu mogły bez problemu przeżyć w postnuklearnej rzeczywistości. Po spadnięciu bomb stado tych stworów uciekło w dzicz i zaczęły się rozmnażać, siejąc z czasem postrach wśród mieszkańców powojennej Ameryki.

Enklawa i eksperymenty na Szponach Śmierci

Szpony Śmierci to dwunożne inteligentne istotne, które żyją w matriarchalnym społeczeństwie. Samice składają ogromne, ok. 5,5-kilograme jaja, a samce ich bronią. Nie polują na ludzi, ale jeśli już na takowych wpadną, to wdają się z nimi w walkę. Ci ostatni okazali się dla kreatur jednak sporym zagrożeniem i doprowadzili do pojawienia się Deathclawów nowego typu.

Nie jest przy tym jasne, czy w stworzeniu Szponów Śmierci brali udział przedstawiciele Enklawy, ale wiemy, iż naukowcy z tej organizacji eksperymentowali na Szponach Śmierci. Zwiększyli tym samym ich poziom inteligencji - na tyle, że stwory nauczyły się mówić. Stały się pierwszymi świadomymi humanoidami niepochodzącymi od ludzi, a część z nich uciekła.

Enklawa odkryła gniazdo inteligentnych Szponów Śmierci w Krypcie 13 i zarządziła ich eksterminację, nie przerywając prac nad wykorzystaniem tych kreatur w boju. O tym, jakie były wyniki kolejnych eksperymentów, dowiemy się pewnie w przyszłości - czy to z kolejnych gier z uniwersum „Fallouta”, czy to z będącego częścią tego samego uniwersum serialu „Fallout” od Amazon Prime Video.

Deathclawy w serialu „Fallout”

Czaszki tych stworów widzieliśmy w produkcji Amazonu dwukrotnie - po raz pierwszy obserwując Hanka McLeana przechadzającego się po Pustkowiach, a po raz drugi obok rozbitego vertibirda podczas napisów końcowych. Nie musieliśmy też zbyt długo czekać, aż zobaczymy na ekranie żywych przedstawicieli tego gatunku - i to w obu liniach czasowych, które serial „Fallout” eksploruje.

Efekt prac amerykańskich naukowców mogliśmy podziwiać wpierw w retrospekcji. Ghul, czyli Cooper Howard, przed wojną nuklearną był żołnierzem, a podczas misji na Alasce jego pancerz wspomagany został uszkodzony. Natknął się tam na wrogich Chińczyków, których uśmiercił ogromny stwór. Nic dziwnego, że po latach na widok kolejnej takiej bestii na jego twarzy pojawiło się przerażenie…

W serwisie Prime Video od Amazonu dostępne są już cztery odcinki serialu „Fallout”, a Szpony Śmierci pojawiły się w ostatnim z nich. Kolejny, czyli piąty epizod, będzie dostępny zgodnie z planem w serwisie VOD od Amazonu już w środę 14 stycznia 2026 r. Spodziewamy się, że to właśnie w nim zobaczymy starcie Lucy i Ghula z Deathclawem.

Piotr Grabiec 13.01.2026 18:59

