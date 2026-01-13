O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?

Ładowanie...

Przez ostatnie 10 lat wydawało się, że "Nocny recepcjonista" to już zamknięty rozdział. John le Carre napisał przecież tylko jedną książkę, na podstawie której David Farr zrealizował sześć odcinków szpiegowskiego thrillera. Nie mając więcej materiału źródłowego twórca postanowił jednak odkurzyć starą historię i dopisać kontynuację serialu z 2016 roku. Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu przed chwilą zadebiutowały na Prime Video, pokazując jaki jest na niego pomysł.



UWAGA! Dalsza część tekstu zawiera spoilery z serialu "Nocny recepcjonista".



A pomysł jest dość prosty. Tom Hiddleston powraca do roli Jonathana Pine'a, który w poprzednim sezonie wplątał się w niebezpieczną rozgrywkę z handlarzem broni Richardem Roperem. Grany przez Hugh Laurie'ego czarny charakter został poskromiony. Główny bohater doprowadził do jego aresztowania, ale w drodze do więzienia przejęli go niezadowoleni klienci. Sugerowało to, że nie dożyje swoich dni za kratami, tylko zaraz zginie. Nic bardziej mylnego.

Nocny recepcjonista - jak 2. sezon łączy się z 1.?

2. sezon "Nocnego recepcjonisty" rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w finale 1. sezonu. Jonathan Pine i agentka wywiadu grana przez Olivię Colman mają zidentyfikować ciało Richarda Ropera. Tak, handlarz bronią jest martwy. Twórcy nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Czy to oznacza, że zaraz rozpoczną zupełnie nową opowieść? Niekoniecznie. W nowych odcinkach David Farr ciągle nawiązuje do poprzednich.

Jonathan Pine jest już w innym miejscu. Teraz pracuje jako agent MI6. Dowodzi Nocnymi Sowami - jednostką powołaną do nocnej infiltracji hoteli. Podczas jednej z obserwacji zauważa starego znajomego. To najemnik, którego niegdyś przedstawił mu Richard Roper. W miarę rozwoju akcji pierwszego odcinka 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty" okazuje się, że żołnierz do wynajęcia wciąż jest zaangażowany w handel bronią. Tym razem działa na zlecenie innego filantropa - Teddy'ego Dos Santosa.

Wciąż nie oznacza to, że twórcy próbują odciąć się od fabuły oryginału. Ciągle ją przypominają, gdy Jonathana Pine'a nachodzą wspomnienia z czasów inwigilacji Richarda Ropera. Nie bez powodu. Jak się okazuje, obecnie infiltruje jego syna. Teddy Dos Santos to bękart handlarza bronią, który wychowywał się bez rodziców, a teraz przejął interes ojca. Niby zbiera pieniądze na cele charytatywne, a tak naprawdę uzbraja dzieci w Kolumbii.

Pochodzenie Teddy'ego to oczywiście nie ostatni twist, jaki twórcy przyszykowali dla fanów 1. sezonu "Nocnego recepcjonisty". Dopiero na koniec ostatniego z dotychczas udostępnionych odcinków 2. odsłony serialu wyciągają asa z rękawa. Jonathan Pine obserwuje tajne spotkanie Teddy'ego, na które przyby nie kto inny jak jego ojciec. Tak, Richard Roper żyje.

Po ujawnieniu tej informacji możemy się spodziewać, że twórcy 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty" jeszcze chętniej będą nawiązywać do poprzednich odcinków. Pojedynek Jonathana Pine'a z Richardem Roperem właśnie rozpoczął się na nowo. I jak potoczy się dalej? O tym przekonamy się w nadchodzące niedziele, kiedy to na Prime Video będą pojawiać się kolejne odcinki serialu.



Rafał Christ 13.01.2026 17:34

