Zaczynał skromnie, a teraz zagrał w "Zielonej granicy". Kim jest Tomasz Włosok?

Chociaż film zadebiutował na ekranach w 2019 roku, to światowy sukces odniósł dopiero na początku tego roku, a to za sprawą tego, że pojawił się w serwisie Netflix. Wtedy też polski tytuł znalazł się na pierwszym miejscu globalnego zestawienia najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych na platformie, a oglądany był ponad 10,5 mln godzin przez użytkowników z całego świata. Tomasz Włosok zagrał w nim jedną z głównych ról. Aktor pojawił się później w nominowanym do Oscara filmie Jana Komasy - "Boże Ciało", a w tym samym roku zagrał główną rolę w niezbyt udanej produkcji "Diablo. Wyścig o wszystko" oraz w nieco lepiej ocenianym tytule "Underdog" z Erykiem Lubosem w roli głównej. W 2020 roku pojawił się w filmie "Polot" o trójce przyjaciół, którzy postanawiają zbudować innowacyjny sterowiec.