Netflix ma swoich X-Menów. Widziałam obie części nowego hitu science fiction platformy

„Kod 8: Część 2” nie potrafi się obronić na własną rękę i chyba jego reżyser doskonale o tym wiedział. Jest jeden zabieg, który wyjątkowo mnie irytuje. Polega on na zmuszaniu widza do odczuwania konkretnych emocji. Dla przykładu. Kobieta celowo staje na linii strzału, aby chronić małą dziewczynkę. Oddaje życie tylko po to, żeby za chwilę mutant, posiadający umiejętność telekinezy, podniósł betonowy blok, osłonił się całkowicie przed atakiem i podbiegł do dziecka. Całej scenie towarzyszą, a jakżeby inaczej, wzruszająca melodia i slow motion. To wszystko miało tylko jeden cel – doprowadzić odbiorcę do łez. Przykro mi to stwierdzić, ale się nie udało. Film nie pozwolił na to, aby w jakimkolwiek wcześniejszym momencie zbudować więź z tą bohaterką. Patrząc na to całkowicie na chłodno – zginęła bez sensu, żeby twórca mógł odhaczyć sobie element wzruszenia na liście „do zrobienia” w filmie. Tego typu absurdów w tej produkcji Netfliksa jest o wiele więcej.



Wszystko w tym tytule jest skopiowane i narzucane publice. Wspomniane wyżej motywy są nie tylko skrajnie obcesowe, ale też przewidywalne. W ostatecznym rozrachunku scenariusz temu filmowi nie był potrzebny wcale. Widzowie mogą z łatwością, już po pierwszych kilku minutach założyć, co i w jakiej kolejności będą oglądać przez najbliższe półtorej godziny. Warto zaznaczyć, że będą to na 99% przypuszczenia słuszne. W trakcie seansu nie dzieje się nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby zaskoczyć. „Kod 8: Część 2” swobodnie i bez pośpiechu podąża sobie ścieżkami wydeptanymi przez inne kultowe produkcje. Ja w połowie byłam już naprawdę zmęczona tym wspólnym spacerem, dlatego też z nudów cały czas zmieniałam liczbową ocenę tytułu. Szkoda tylko, że na coraz niższą.



Chciałabym napisać o tym filmie coś pozytywnego. Naprawdę. Jedyne, czego mogłabym się złapać, chcąc znaleźć dobre aspekty, to realizacja sama w sobie. „Kod 8: Część 2” wygląda całkiem dobrze. Zawarte w nim sceny akcji nie są innowacyjnie, ale też nie kłują w oczy. Ich odbiór jest po prostu neutralny. Plan filmowy był też miejscem rodzinnego spotkania, ponieważ w dwie wiodące postacie wcielają się bracia - Robbie i Stephen Amellowie, Widać, że jest między nimi swoista chemia, chociaż fabularnie działają bardziej przeciwko sobie. Tym w miarę pozytywnym akcentem zakończę ten przydługi wywód. Po co psuć sobie spokojny wieczór, miłą kolację i inne zajęcia wykonywane z „Kodem 8: Częścią 2” w tle.



Film „Kod 8: Część 2” dostępny jest na platformie Netflix.