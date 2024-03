Ten film tak bardzo nie podobał się widzom, że postanowiłem go zobaczyć

Nieznana kometa omiotła nasz układ słoneczny burzą niezidentyfikowanego pyłu. Między Ziemią a Wenus uformowała się nazwana Chorpą różowa chmura. Czesi wysłali zatem swój wahadłowiec Jan Hus 1 z jednym człowiekiem na pokładzie - astronautą Jakubem Prochazką - by ten zbadał tajemnicze zjawisko. W przestrzeni kosmicznej badacz mierzy się z rozmaitymi trudami tego typu wyprawy - zmęczeniem, samotnością, rozstaniem z bliską mu osobą oraz pewnym niewytłumaczalnym odkryciem, którego dokonuje na pokładzie Husa.



Jakub (powściągliwy Sandler) jest bohaterem raczej stoickim, który chętnie porzuca swoją planetę, by w ten sposób uciekać od ziemskich, osobistych dramatów. Mężczyzna nie do końca rozumie, dlaczego z jednej strony tak bardzo mu na czymś (lub kimś) zależy, a z drugiej tak ochoczo się od tego oddala. Tytułowy astronauta jest zatem - w dużym uproszczeniu - facetem, który zamiast nauczyć się komunikacji i transparentności oraz poprosić o pomoc (czytaj: iść na terapię), woli po prostu dać nogę w kosmos. Klasyk. Ostatecznie w rolę terapeuty wchodzi tu niejaki Hanus, pająkopodobna istota, nadinteligentny byt, który samotnie przemierzał przestrzeń, aż w końcu, zaintrygowany Jakubem, postanowił mu się objawić i z nim porozmawiać.



Pierwsza połowa filmu nie należy do zanadto atrakcyjnych kinowych opowieści. Choć pojawienie się Hanusa i pogłębiająca się rozpacz Jakuba potrafią pobudzić zaangażowanie i zainteresować, zdecydowanie zbyt wiele tu nie gra. Scenografia to przeważnie surowe i ciasne korytarze statku kosmicznego, z którego wychodzimy wyłącznie wtedy, gdy Hanus zagląda do wspomnień głównego bohatera. Sekwencje retrospekcji, kręcone z „perspektywy pająka”, są wizualnie bardzo ograniczone. Skromny dialog również nie sprzyja komponowaniu przekazów informacyjnych, w związku z czym nawet miłośnicy niedopowiedzeń mogą odczuwać frustrację i znużenie za sprawą monotematycznej scenerii i skromnie dawkowanych skrawków fabularnych. Co gorsza, im bliżej końca, tym częściej główny wątek irytuje banałem.



A jednak pod koniec 2. aktu całość nabiera rumieńców. Sandler, który doskonale sprawdza się w dramatycznych rolach, nie powtarza się po swoich poważniejszych kreacjach - tym razem polega na surowych, powściągliwych emocjach, na cichej melancholii, z której potrafi wydobyć zaskakująco poruszające i dramatyczne nuty. Co więcej - przez większość czasu budzi raczej antypatię (i słusznie).