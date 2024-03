Film sci-fi z Adamem Sandlerem i kultowy horror wpadły na Netfliksa. To chyba rekord nowości

Dziś oficjalnie żegnamy luty. Co to był za miesiąc! Nie brakowało walentynkowych, romantycznych produkcji, takich jak "Jeden dzień", "Bitwa singielek" czy "Zabij mnie kochanie", choć było również coś dla fanów mocniejszych produkcji - zadebiutowało m.in. "Zapadlisko" i "Dom ninja", a także finałowy sezon serialu "Rojst", "Rojst Millenium", który jest obecnie jednym z najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Złamane serca (i nie tylko) uleczyły zaś wszystkie sezony "Dr. House'a", a najmłodsi z pewnością bawili się świetnie na najnowszej animacji DremWorks - "Orion i Ciemność". Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się już, co czeka nas w marcu - rozpiskę na cały miesiąc znajdziecie w poprzednim artykule, a tymczasem sprawdzamy dzisiejsze premiery.