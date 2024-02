Widzowie mówią, że to najgorszy film wszech czasów. „365 dni” może złożyć broń, mamy godnego następcę

Gdyby ten tytuł potraktował się autoironicznie, z pewnością powstałaby z tego ciekawa gatunkowa odskocznia. Na to również nie ma co liczyć. Zrobiono to całkowicie na poważnie. Świadczą o tym między innymi sceny żywcem wyjęte z najbardziej kultowych thrillerów ostatnich lat. Jednak w tym filmie wyglądają nie tylko kuriozalnie, ale też kompletnie nie pasują do całości. Czy warto jest zaznaczać, że „Mea Culpa” to film zły? Raczej nie trzeba, bo do tej pory powinno to już wybrzmieć. Co warto zaznaczyć – nie jest to produkcja aż tak bardzo szkodliwa. Jej skrajna beznamiętność, dość wyjątkowa jak na tytuł o zabarwieniu erotycznym, okazuje się w tym przypadku pozytywna. Przynajmniej nie przekazuje wartości, które bardzo łatwo można poddać pod wątpliwość. Jest o niczym, więc jest bezpieczna.



Z „nowości” - są jeszcze sceny seksualnych zbliżeń w farbie przy akompaniamencie grającej nieczysto wiolonczeli. Można to nazwać swego rodzaju artyzmem? Niepotrzebnym, ale jednak artyzmem? Jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, to nic nie stoi na przeszkodzie. Dla mnie to kolejne elementy, które kompletnie się ze sobą nie kleją i zostały do filmu wrzucone chyba tylko po to, żeby nadać mu „pikanterii”. Zbliżając się do zakończenia mam prośbę. Doceńmy „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Teraz, gdy z biegiem lat rośnie ilość tytułów, które można do siebie porównać, to naprawdę nie był zły film. Albo miał zwyczajnie niesamowicie słabych następców. Mea culpa, że musieliście o tym czytać.