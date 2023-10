Konopski dodał przerażający film o "Pandora Gate". Nowe nazwiska i mocne dowody

Zwrócił on uwagę na to, że content tworzony przez Team X, z którego wywodzą się m.in. Marcin Dubiel, Lexy Chaplin, Julia Żugaj czy Monika Kociołek, miał z założenia być skierowany do najmłodszych. Konopski podał przykłady niecenzuralnych tekstów piosenek i wulgarnych zdjęć, przestrzegając jednocześnie rodziców, aby wiedzieli, co oglądają ich dzieci. "Przyzwyczailiśmy się do patologii" - skomentował, podkreślając, że z milionów złotych, które na swoich treściach zarabia Spotlight Agency, finansowani są zepsuci ludzie.