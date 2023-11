"Kraina Lodu 3" jeszcze nie powstała, ale już wiemy, że Disney zrobi 4. część

To żadne plotki - o tym, że najpewniej doczekamy się „Krainy Lodu 4”, poinformował sam Bob Iger, CEO Disneya. Przypomnę, że we wrześniu tego Jennifer Lee, która wyreżyserowała pierwszą odsłonę z Chrisem Buckiem dziesięć lat temu, wyznała, że jest bardzo podekscytowana pracą nad „trójką” (potwierdzając zarazem, że te już trwają).



Kilka miesięcy wcześnej, w lutym, wspomniany Iger ogłosił wprawdzie mimochodem, że „w planach są kolejne części serii”, jednak dopiero teraz wspomniał o konkretnym tytule. Zrobił to, otwierając nową część parku Disneyland w Hongkongu - o tematyce właśnie „Krainy Lodu”.



