Jest odpowiedź na czarnoskórą Kleopatrę Netfliksa. Egipt robi własny dokument

"Królowa Kleopatra" od Netfliksa wywołała kontrowersje na długo przed swoją premierą. Do tytułowej roli platforma postanowiła bowiem zatrudnić czarnoskórą aktorkę Adele James. Nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem internautów. Jak zwykle w takich sytuacjach wyciągnięto argumenty o wciskaniu na siłę politycznej poprawności, czy o ataku na zdrowy rozsądek. Dzień jak co dzień w mediach społecznościowych? Nie do końca, bo sprawa okazała się tak poważna, że sam Egipt postanowił zabrać w niej głos.



Z kronikarskiego obowiązku warto przypomnieć, że pewien adwokat złożył do egipskiej prokuratury żądanie zablokowania Netfliksa w całym kraju, bo prezentuje on "afrocentryczne myślenie", którego celem jest "wymazanie egipskiej tożsamości". W podobnym tonie wypowiadała się też Najwyższa Rada Starożytności. Według wydanego przez nią oświadczenia wygląd Kleopatry w serialu platformy jest "falsyfikacją historii i rażącym błędem historycznym".



Czytaj także: