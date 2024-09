Nie mogę się również doczekać tego, co wydarzy się z Luizjaną i... Mandżaro. Tak, dobrze czytacie - ci, którzy stęsknili się za swoim ulubionym gliną, będą mieli okazję zobaczyć go również w najnowszej odsłonie. Na razie zobaczyliśmy go w drobnej roli, jednak kto wie, być może twórcy zdecydowali się na to, by bohatera odgrywanego przez Juliana Świeżewskiego było na ekranie jeszcze więcej. "Krucjata II. Znak bliźniąt" zapowiada się zatem wyjątkowo dobrze - a to przecież dopiero początek.