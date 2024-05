"Krucjata": czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie serialu kryminalnego

W ostatnim, 13. odcinku serialu "Krucjata" policja rozpoczyna gorączkowe poszukiwania Mandżaro, który znajduje się w domku w miejscowości Emów. Przywiązany do krzesła przez Piotra Stawiskiego (Michał Czernecki), który okazał się być jego bratem, próbuje wydostać się z pułapki. Okazuje się, że to z powodu Stawiskiego dokonano wcześniejszych morderstw - ludzie, którzy w jakiś sposób podpadli mężczyźnie, przypłacili za to życiem. Skrępowanemu Mandżaro udaje się w końcu uwolnić i między mężczyznami dochodzi do strzelaniny. Chwilę później do domu wpada kilku antyterrorystów, którzy zgarniają Stawiskiego, zostawiając Mandżaro na miejscu zdarzenia.