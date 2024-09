Gdyby nie „Prawo ulicy” zapewne nie moglibyśmy mówić o najwyższych jakościowo serialach HBO. To właśnie od tej produkcji (i od „Rodziny Soprano”) zaczęła się szczególna sława tej stacji telewizyjnej. Historia grupy policjantów z Baltimore, którzy rzucają wyzwanie lokalnemu bossowi grupy narkotykowej zdobyła olbrzymie uznanie odbiorców na całym świecie, co w czasach przed serwisami streamingowymi było zdecydowanie trudniejsze. I choć obecnie często wspomina się „Prawo ulicy” jako „ten serial, który wszyscy powinni obejrzeć, ale mało kto znajduje na to czas”, to jego jakości nikt nie ma zamiaru podważać.