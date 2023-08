Nie pytaj, czy "Krzyk 7" powstanie, tylko czy wystąpi w nim Jenna Ortega

W zeszłym tygodniu fanami wstrząsnęła wiadomość, że Jenna Ortega raczej nie pojawi się w siódmej części cyklu. Informację tę podał na Twitterze insider kryjący się pod nickiem MyTimeToShineHello. Według niego zdjęcia do filmu mają ruszyć, gdy tylko będzie to możliwe, a po "Wednesday" aktorka stała się gwiazdą i ze względu na inne zobowiązania prawdopodobnie nie będzie miała czasu zagrać w "Krzyku 7".



Wokół sprawy szybko narodził się chaos informacyjny, bo uaktywnili się insiderzy, którzy twierdzą, że to bzdura i Jenna Ortega jednak się w "Krzyku 7" pojawi. "Chcą realizować film tak szybko, żeby dostosować się do jej grafiku" - czytamy w poście użytkownika ViwerAnon. Gdzie leży prawda?