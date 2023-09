"John Wick 4" obejrzany? To zobaczcie ten drugi film z Keanu Reevesem, który wleciał na Prime Video

We współczesnym kinie akcji nikt nie kopie tyłków tak jak "John Wick". W czwartej części sagi twardego mordercy główny bohater odpala wrotki i zapomina o wszelkich hamulcach. To prawdziwy popis kaskaderki i reżyserskiej inscenizacji, który sprawia, że wszystkie akcyjniaki, jakie do tej pory widzieliście, nagle wydają się nudne. Keanu Reeves może i nie mówi tu dużo, ale gdy kręci bączki wypasioną furą, rozprawiając się z kolejnymi przeciwnikami, albo ściera się ze Scottem Adkinsem w fat suitcie, to klękajcie wszystkie Tomy Cruise'y, Sylvestry Stallone'y i inni Jean-Claude Van Damme'y.



Jeśli przegapiliście "Johna Wicka 4" w kinie (a jeśli widzieliście go na wielkim ekranie, to tym bardziej), zróbcie sobie weekend i obejrzyjcie go na Prime Video. Wcześniej film można było wykupić lub wypożyczyć za dodatkową opłatą, ale teraz trafił do streamingowej oferty platformy Amazona i jest dostępny w ramach wykupionej subskrypcji. A jak już pozbieracie po seansie szczęki z podłogi, sprawdźcie thriller z Keanu Reevesem, który również tyle co zawitał do biblioteki serwisu. I odpalcie wiatraki, bo będzie gorąco.



Na Spider's Web regularnie polecamy tytuły z oferty Prime Video: