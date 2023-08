Podszyty tajemnicą serial Amazon Prime Video może okazać się jedną z najciekawszych premier roku. Już teraz niepokoi i wciąga

Trzy pierwsze odcinki zasiewają w nas ziarno ciekawości i szykują grunt pod kluczowy element opowieści, czyli eksplorację tematyk: obejmującej kilka generacji straty, kształtujących charaktery traum, dziedziczonych wzorców toksycznych zachowań oraz potwornych błędów, które popełniają osoby gotowe chronić bliskich za wszelką cenę. Ogrom pragnień, lęków i emocji bohaterowie wyrażają poprzez spojrzenia, gesty i mimikę; serial muska temat komunikacji (zobaczymy, jak go rozwinie), ale już teraz najlepszy jest właśnie wtedy, gdy pozwala wyrazić to, co najważniejsze, za pośrednictwem dotyku czy wzrokowego kontaktu. Nawet w momentach przestojowych emocje zdają się buzować tuż pod "skórą" tego serialu; kłębią się za fasadą niepozornych wymian zdań, by co jakiś czas niespodziewanie eksplodować.



Mam też nadzieję na pełne wykorzystanie pewnego drzemiącego w produkcji potencjału, mianowicie: mocno zaakcentowanego obrazu solidarności i siostrzeństwa. "Wszystkie kwiaty Alice Hart" mają szansę kraść naszą uwagę przez kilka kolejnych tygodni - jeśli tylko podejmowane tematy wybrzmią do końca, kolejne zwroty akcji nie okażą się banalne, a scenariusz pozostanie wolny od dziur. Spora szansa, że Amazon dał nam właśnie jedną z najciekawszych produkcji odcinkowych roku.