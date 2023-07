Szukacie serialu na weekend? Ten komediowy horror Amazona rozbawi was i obrzydzi - musicie go nadrobić

„Koszmar Dolores Roach” to kolejny z serii tytułów, które w ostatnim czasie podjęły motyw kanibalizmu. Koncept zrodził się w głowie Aarona Marka ponad dekadę temu - najpierw wyewoluował w sztukę teatralną, później w podcast, aż w końcu przekształcił się w ośmioodcinkowy serial. Całość zaczyna się dość niepozornie i rozwija stosunkowo nieśpiesznie (co nie oznacza, że na ekranie nic się nie dzieje) - mamy czas, by zapoznać się z główną bohaterką i zobaczyć, jak próbuje walczyć o swoje: rozwijać się i na nowo ułożyć sobie życie. Mamy szansę zrozumieć jej pobudki i dostrzec w niej człowieka. Dlatego też w „Koszmarze” każde kolejne morderstwo ma znaczenie, nie jest tylko kolejną cyferką, odhaczonym ciałem. A wraz z rosnącą liczbą trupów serial tylko zyskuje - zarówno, uwaga, w aspekcie humorystycznym, jak i w sferze grozy.



Stos ciał się piętrzy, a opowieść staje się coraz mroczniejsza. Najdziwniejsza w tym wszystkim jest jednostronna nić porozumienia, którą nietrudno nam nawiązać z Dolores - obserwujemy, jak kobieta odreagowuje pokłady bezsilności; wykorzystuje całą nagromadzoną furię osoby, która marzy o spokoju i pokoju, ale życie bezwzględnie bombarduje ją konfliktami i chaosem. Z drugiej strony: twórca dba o to, by nie gloryfikować działań swojej antybohaterki. Owszem, pod wieloma względami jest ofiarą, ale przy okazji oprawczynią, która nie bierze odpowiedzialności za cały ten festiwal makabry.