Serial przedstawia historię hrabiego Aleksandra Rostowa (Ewan McGregor). Arystokrata zaraz po bolszewickiej rewolucji dochodzi do zaskakujących wniosków. Twierdzi, że znalazł się po złej stronie historii. Łaskawy jest dla niego jedynie radziecki sąd, który daruje mężczyźnie życie, ale też zmusza go do zamieszkania w małym pomieszczeniu na strychu wytwornego hotelu Metropol. Hrabia nie może opuścić tego miejsca, ponieważ takie działanie skończy się dla niego egzekucją. Rosyjska historia odbywa się po drugiej stronie murów, a uwięziony arystokrata nie może nawet jej obserwować. Odcięty od społeczeństwa, zagłębia się w świat duchowych odkryć, tworząc własną rzeczywistość w odosobnieniu.