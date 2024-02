Będziecie zagubieni tak bardzo, jak główna bohaterka. Ten serial SkyShowtime to mózgowa orka

„Kobieta w ścianie” to miks dramatu, kryminału i thrillera psychologicznego, którego intryga opiera się na doświadczeniach osób wysyłanych przez bliskich do podobnych placówek. W tym wypadku młode kobiety trafiały do obiektu z najróżniejszych powodów (i zwykle za zachętą miejscowego księdza) - jedna z byłych mieszkanek pralni opowiada na przykład historię o przyjaciółce, którą wysłano tam, ponieważ była zbyt piękna i wszyscy obawiali się, że zyska na popularności również wśród żonatych mężczyzn.



Bohaterka mierzy się zatem z niewypowiedzianą traumą; znakomita Wilson daje tu jeden ze swoich najlepszych występów, portretując skrajnie poszkodowaną kobietę, przepełnioną wściekłością i obrzydzeniem do świata i siebie samej. To przejmująca kreacja, a samą postać napisano z dużą dozą wrażliwości - wpływ traumy na jej osobowość, reakcje i różne rodzaje zachowań są psychologicznie wiarygodne, tak bardzo, że aż trudne i niewygodne w odbiorze. Zwłaszcza, że twórcy zbliżają nas do perspektywy Lorny tak bardzo, że momentami współodczuwamy z nią poczucie zagubienia, z pierwszego rzędu wpatrując się w obraz nerwowego załamania.