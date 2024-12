"Landman: Negocjator": co się stało z synem głównego bohatera? Wyjaśniamy cliffhanger 5. odcinka

1. sezon "Landmana: Negocjatora" liczy sobie łącznie 10 odcinków. Na SkyShowtime tyle co zadebiutował 5. Jesteśmy więc dokładnie w połowie nowego serialu Taylora Sheridana - twórcy "Yellowstone". Jak to zwykle w takich produkcjach bywa, atmosfera mocno się właśnie zagęściła. Wszystko za sprawą wątku Coopera. Zanim jednak przejdziemy do jego wyjaśnień, prześledźmy pokrótce, co wydarzyło się do czasu niespodziewanego cliffhangera.



"Dzisiaj rodzinna kolacja" - mówi Angela na początku 5. odcinka "Landmana: Negocjatora". "Od kiedy?" - pyta zdezorientowany Tommy. "Odkąd o tym pomyślałam, gdy się obudziłam" - odpowiada jego była żona. Ta krótka wymiana zdań ustawia cały epizod. Dochodzi w nim bowiem do czołowego zderzenia życia osobistego z zawodowym głównego bohatera. Gwoli przypomnienia: w jego pracy codziennie jest poniedziałek. Jest facetem od brudnej roboty w M-Tex Oil i musi trzymać kłopoty z daleka od tego przedsiębiorstwa naftowego. Z tym że kłopoty ciągle wchodzą mu w drogę.