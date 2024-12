"Landman: Negocjator" coraz bardziej przypomina "Yellowstone". Mamy na to twarde dowody

Nie ma zielonych terenów Montany, jest spalona słońcem pustynia Teksasu. Nie ma cowboyów, są roughnecki (pracownicy platform wiertniczych). Nie ma Johna Duttona, jest Tommy Norris, który tak jak właściciel rancza Yellowstone musi mierzyć się z gangsterami i państwem, a do tego gardzi postępem. To facet od brudnej roboty M-Tex Oil. Każdy dzień w pracy to dla niego poniedziałek, ale to przecież nie problemy zawodowe są dla niego najtrudniejsze. W końcu jego życie prywatne też do najprostszych nie należy.



"Yellowstone" może i zakłada płaszcz (neo)westernu, ale w swym duchu pozostaje operą mydlaną - opowieścią o rodzinnych problemach, intrygach i manipulacjach. One wychodzą na pierwszy plan również w "Landmanie: Negocjatorze". Już na samym początku poznajemy syna Tommy'ego, który zamierza założyć własne przedsiębiorstwo naftowe, ale najpierw chce poznać biznes od podszewki, przez co zostaje jednym z roughnecków. Do głównego bohatera przyjeżdża też nastoletnia córka ze swoim chłopakiem. Po rozstaniu ze słynnym futbolistą dołącza do niej jeszcze matka.