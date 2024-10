Trudno nie zauważyć, że powoli zza fabuły serialu zaczyna wyzierać powtarzalność. Liczba wątków i piętrzących się zagrożeń pozostaje cały czas na tym samym poziomie, ale liczba pomysłów na to, jak te problemy rozwiązać, pozostaje z grubsza ta sama. Nawet jeśli założymy, że kolejna z bestii to zupełnie odmienny przeciwnik i twórcy inaczej rozplanują finałowe starcie, to trudno oczekiwać, że jego finałowym zwrotom akcji uda się wywołać te same emocje, co tym z finałów z poprzednich sezonów.