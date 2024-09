Użytkownicy Amazona pokochali ten film akcji ze Stathamem. Teraz powinni zobaczyć oryginał

Arthur Bishop to postać złożona. Jest mordercą, który mierzy się ze swoją śmiertelnością. Dlatego, kiedy wiek i problemy zdrowotne dają mu się we znaki, postanawia wyszkolić na swojego następcę młodego chłopaka. Syna zabitego przez siebie przyjaciela. Główny bohater uczy Steve'a swojego fachu, jednocześnie mierząc się z wątpliwościami dotyczącymi moralności.



Arthur Bishop ma specyficzny styl pracy. Taki skupiający się na obserwacji swoich ofiar i pozorowaniu wypadków. Najbardziej ceni sobie skupienie i kontrolę, dlatego zawsze cierpliwie przegląda dane dostarczone mu przez mocodawców i, jeśli trzeba, potrafi godzinami siedzieć w ciemnym pokoju w oczekiwaniu na właściwy moment.



Michael Winner oddaje naturę głównego bohatera, lubując się w statycznych, dłuższych ujęciach i mechanicznym montażu. Na szaleństwo pozwala sobie tylko, kiedy coś idzie nie po myśli Arthura Bishopa. Wtedy robi się bardziej dynamicznie. Nie bez powodu w czasie swojej premiery "Mechanik" był chwalony za sceny akcji. To film dokładnie taki, jak jego protagonista - trochę chłodny, ale zawsze trzymający widza pod kontrolą. Okazuje się bardzo zwarty i duszny, bo nie ma w nim zbędnych elementów. Każdy nastawiony jest na konkretny efekt i bez problemu go osiąga.



"Mechanik" jest wytworem swoich czasów. Powstał w czasach przemian hollywoodzkiego kina akcji, które w latach 70. odeszło od lżejszych i przygodowych produkcji, pokazując swoje brutalniejsze i bardziej cyniczne oblicze. Daje się przez to czytać w kontekście ówczesnych przewartościowań w sferze społecznej - rosnącej nieufności do instytucji i postępującej paranoi. W filmach, tak jak u Michaela Winnera, przekładało się to na dojmujący pesymizm.



Pomijając jednak wszelkie konteksty, musi wybrzmieć to, co z punktu widzenia współczesnego widza najważniejsze: "Mechanik" po latach od swojej premiery pozostaje świetnym filmem akcji. Wciąż działa, jak należy i w wyznaczone sobie cele trafia bez pudła. Słowem: zabójcze kino.



