Użytkownicy Amazona doszli już do siebie po ataku Jasona Stathama. Wciąż jednak lubią dobrą akcję

To było tak: od czasu swojej premiery 2. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" nie schodzi z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na świecie. Myśleliśmy, że przynajmniej do finału nikt mu korony króla Amazona z głowy nie strąci. Aż tu nagle, pod koniec zeszłego tygodnia, "Pszczelarz" wyrwał mu ją siłą. Ba! Film rozbudził apetyt użytkowników na więcej produkcji z udziałem Jasona Stathama. Jeden z największych twardzieli współczesnego kina z właściwą sobie charyzmą topkę więc zdominował.



Pięć - tyle filmów z Jasonem Stathamem rozgościło się w zestawieniu najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video na początku tego tygodnia. Prócz "Pszczelarza" użytkownicy Amazona namiętnie oglądali jeszcze "Elitę zabójców", "Jednego gniewnego człowieka", "Mechanika: Konfrontację" i "Grę fortuny". Czy zaspokoili tym swój apetyt na widowiskową rozpierduchę? No nie do końca.