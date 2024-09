A jednak użytkownicy Amazona wiedzą, co dobre. Nie dziwi mnie, że ten film stał się hitem na platformie

Brad Pitt jest tu magnetyzujący. Gra gościa, który jest oazą spokoju. Dominik chętnie testuje granice jego wytrzymałości, ciągle go prowokując. On jednak pozostaje cool, nawet gdy robi się gorąco. To trochę taki tarantinowski bohater w świecie Guya Ritchiego. Bo reżyser prowadzi swoją opowieść, jakby to była gawęda. Akcja mało go interesuje. Nie ma tu rozbudowanych, widowiskowych scen. Zamiast tego "Zabić, jak to łatwo powiedzieć" opiera swą siłę na błyskotliwych dialogach. Pokazywane nam rozmowy nie mają końca, ale wciąż chce się ich słuchać.