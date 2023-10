Jak SexMasterka została mamą na medal. Wszystkie twarze Lil Masti

Nowy etap w życiu Anieli sprawił, że stała się ona kompletnie inną osobą, a zmiany te są bardzo gwałtowne. Bo nagle z wyuzdanej edukatorki seksualnej (co notabene tłumaczone było tym, że ona sama jest inteligentna, a SexMasterka to tylko kreacja) i naparzania się w klatkach na patogalach freak fightowych, stała się idealną mamą, która teraz będzie pokazywać, jak najlepiej wychować swoje dziecko. Tyle, że nie każdy ma możliwość zawiązania współpracy z kilkunastoma firmami, które zajmują się sprzedażą akcesoriów dla niemowląt. I chyba to najbardziej rozwścieczyło internautów.



Odkąd Lil Masti dowiedziała się, że spodziewa się dziecka, jej profil zmienił się nie do poznania, a miejsce lifestylowych vlogów zajęły filmy o tematyce ciążowej. Influencerka poinformowała najpierw widzów, a dopiero później swoich bliskich - nagrywała reakcje swojego partnera, mamy i sióstr, a następnie na bieżąco opowiadała o płci dziecka, mebelkach do pokoju, szkole rodzenia, a w końcu, creme de la creme, opublikowała relację ze swojego porodu. Instagram Anieli zamienił się z kolei w jedną wielką reklamę produktów dla dzieci - basen z kulkami, wózek, akcesoria do szpitala, a nawet bank komórek macierzystych to jedne z wielu współprac, które nawiązała Lil Masti.