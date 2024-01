Ten serial Playera to powiew świeżości wśród polskich kryminałów. Teraz obejrzysz go w telewizji

I głównie z tego powodu warto przyjrzeć się mu bliżej. Główna bohaterka jest bowiem taką postacią, której w polskich produkcjach Playera brakowało - pisarka jest nie tylko zawzięta i zdeterminowana, by odkryć tajemnice Lipowian, ale również szczera do bólu. Weronika Nowakowska to osoba, która zdecydowanie nie gryzie się w język, bez względu na to, czy rozmawia z szefem policji czy lokalnym proboszczem.



Wart uwagi jest również ciekawy montaż oraz kreacja pozostałych postaci, które wpisują się folklor miasteczka, gdzie życie wydaje się być spokojne i poukładane, a mimo to daleko mu od sielanki. I choć w pewnych można mieć zarzuty co do jakości gry aktorskiej, czy wyświechtanych motywów, to ostatecznie zabawne sytuacje i aura tajemniczości, która spowija przedstawioną historię działają na korzyść produkcji i z pewnością warto rzucić na nią okiem.



Premierowe odcinki serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" w każdy poniedziałek o 21:35.