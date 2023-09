Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami - scenariusz tej produkcji powstał na podstawie książki Ewy Ornackiej. To reportaż przedstawiający kulisy więzienia dla kobiet. Rozmówczynią Ornackiej jest Beata Krygier, prawniczka, która niegdyś była twarzą wymiaru sprawiedliwości, a potem poznała rzeczywistość po drugiej stronie krat. Właśnie taki los spotyka główną bohaterkę "Skazanej", sędzię Alicję Mazur. Jej życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy bohaterka zostaje oskarżona o morderstwo i trafia do więzienia. Ta produkcja to przede wszystkim festiwal znakomitych kreacji aktorskich (Ola Adamska, Marta Malikowska i Agata Kulesza!), która wciąga bez reszty.