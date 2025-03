Zaskakujący finał licytacji WOŚP z Maciejem Musiałem. Zwycięzca zrezygnował z nagrody

Do akcji jak co roku włączyły się również osoby publiczne, które wystawiały swoje wyjątkowe aukcje. Jedną z najpopularniejszych okazała się ta zaproponowana przez Macieja Musiała - aktor zaoferował, że wysprząta wygranej osobie dom lub mieszkanie do zapętlonego utworu "Explosion" (istniała możliwość wymiany utworu na "Lay All Your Love On Me" ABBY, "Hotel Room Service" Pitbulla, "Moonlight Shadow" Groove Coverage lub "Chciałbym być" Krzysztofa Krawczyka). "Jak mawiał klasyk sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" - czytamy w opisie licytacji.