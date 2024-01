Strzelali fajerwerkami w zamkniętym pomieszczeniu w trakcie finału WOŚP. Teraz przepraszają

32. Finał WOŚP odbywał się pod hasłem "Płuca po pandemii". Cały dochód ze zbiórki, która zakończyła się kwotą deklarowaną 175 426 813 zł, zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grała wczoraj cała Polska, w tym Rumia w woj. pomorskim. Doszło tam jednak do niebezpiecznego incydentu, które omal nie zakończyło się tragedią. W czasie "Światełka do nieba", czyli iluminacji, które rozświetliły wiele polskich miast w kulminacyjnym momencie 32. Finału, organizatorzy wydarzenia odpalili w zamkniętej hali sportowej fajerwerki.