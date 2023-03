Marcin Dorociński, Tomasz Kot i Piotr Adamczyk to polscy aktorzy, którzy prężnie rozwijają swoje kariery za granicą. Marcin Dorociński od kilku lat próbuje swoich sił w zagranicznych produkcjach i trzeba przyznać, że wychodzi mu to naprawdę dobrze. Aktor na swoim Instagramie co jakiś czas zajawia fanom nowe projekty, a niedawno podzielił się z nimi zdjęciem z ostatniego dnia planu "Mission: Impossible", u boku reżysera Chris McQuarrie oraz montażysty, Eddie Hamiltona. Aktor nie ukrywa, że praca na planie była fantastyczną przygodą.