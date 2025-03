Prequel Yellowstone nie ma złych recenzji. Uniwersum Duttonów dawno nie było tak dobre

Krytycy ocenili ostatni sezon "Yellowstone" prawie najgorzej ze wszystkich (jedynie premierowa odsłona ma niższy wynik na Rotten Tomatoes). Widzowie też zresztą nie byli nim zachwyceni. W trakcie emisji jego drugiej części co chwilę pisali w mediach społecznościowych, że zaraz przestaną serial oglądać, że Taylor Sheridan marnuje czas na pierdoły, że nic nie ma w tym sensu i bez Kevina Costnera to już nie to samo. Mówiąc w skrócie: finałowe odcinki wywołały spory niesmak, którego właśnie udało się wyzbyć.



Choć serial główny już się skończył, saga Duttonów wciąż trwa. W trakcie emisji "Yellowstone" dostaliśmy przecież dwa prequele. Jeden z nich "1883" to był szybki strzał, zamknięta opowieść. "1923" przewidziano natomiast na dwa sezony, z czego ostatni zadebiutował kilka tygodni temu. Poznajemy w nim dalsze losy przodków Johna Duttona. Akcja rozgrywa się w tytułowym roku, kiedy to Stany Zjednoczone przeistaczają się z Dzikiego Zachodu w Zachód cywilizowany. Idzie jak po grudzie, więc na bohaterów czeka wiele problemów. Muszą walczyć z przestępcami, państwem i drapieżnymi biznesmenami, żeby utrzymać swoje ranczo. Nihil novi? Niby tak, ale wciąż całkiem nośne.