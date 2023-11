Marta Linkiewicz nazywa uchodźców "hołotą". Patoinfluencerka została zgłoszona do prokuratury

Wszystko wskazywało na to, że Marta Linkiewicz spokorniała po tym, gdy odnalazła swoją pasję we freak fightach. Zanim patoinfluencerka trafiła do klatki, gdzie odnosiła całkiem sporo sukcesów, znana była ze zdawania relacji z intymnych zbliżeń w autokarze z członkami zespołu Rae Sremmurd, co przyniosło jej większą rozpoznawalność. Kiedy Linkiewicz oddała się walkom, o kontrowersjach wokół dziewczyny nieco ucichło. Do teraz, kiedy patoinfluencerka zrzuciła na Instagramie prawdziwą bombę, czemu uważniej postanowił przyjrzeć się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.