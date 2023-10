Dziewczyna z Tindera ujawniła wiadomości z Mini Majkiem. Influencer narzeka na nią i jej uczelnię

Popisałem z dziewczyną z Frycza, to nie ma co się dziwić. I ona wszystkie screeny porobiła, oczywiście nic złego nie napisałem, bo nie mam sobie nic złego do zarzucenia, i ona to wszystko wrzuciła na story. Ludzie, wy jesteście naprawdę żenujący, że robicie takie rzeczy, że prywatne rozmowy wrzucacie na Instastory. Ale widać, że z Frycza, to nie ma co się dziwić

- mówił.