Marti Renti i obrzydliwa reklama legginsów. Sugeruje, że dzięki nim nie odpędzisz się od creepów

Trudno to właściwie skomentować. Bo jeśli dla Marty Rentel zachęceniem do zakupu legginsów jest fakt, że ich ubranie przyciągnie serię creeperskich spojrzeń i niechcianych komentarzy mężczyzn, to marka powinna zastanowić się kogo zatrudnia do reklamy "niebezpiecznych" legginsów.