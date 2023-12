Stary Mata wrócił i wypuścił nowe numery. "2038: Warszawa" jest już na Spotify

W sierpniu bieżącego roku Mata opuścił szeregi SBM Label, a we wrześniu wypuścił swój ostatni krążek pod szyldem wytwórni Solara i Białasa, który nie spotkał się z przychylnymi opiniami słuchaczy. W "<33" raper nawijał: "Nie wiem, czy złapią to, o co mi chodzi, chyba nie wiedzą, co gadam. Chyba nie wiedzą, co gadam, mówią że już się nie nadam". Przy okazji recenzji albumu mieliśmy nadzieję, że nie są to prorocze słowa. I całe szczęście - po kilku miesiącach Mata wrócił ze świeżą energią i w takiej odsłonie, za którą słuchacze pokochali go najbardziej.