Mata wypuścił nowy kawałek. Moje podekscytowanie nadchodzącym albumem nieco zmalało

Kawałek "JESTEŚ POJ384NA" można by było nazwać listem miłosnym do fanek Maty, choć za wiele poezji w nim nie ma. Zostańmy zatem przy tym, że to raczej przyjemna dla ucha, krótka wiadomość na Messengerze - niezbyt spójna, a, jak to zwykle bywa podczas pisania, podzielona na kawałki. Do bitu, który jest bardzo chwytliwy i wakacyjny, z pewnością bujać się będzie niejeden klub. Treść z kolei pozostaje raczej na drugim planie, a to z tego względu, że to raczej teledysk miał być bardziej wyeksponowany. Dynamiczny klip jest bowiem zlepkiem nagrań z koncertów Maty oraz wspomnień z tras koncertowych, przeplatanych animacjami i amatorskimi filmikami z telefonu. Z pewną dozą wzruszenia patrzy się na to, jak daleko zaszedł młody Matczak, widząc tłumy fanów i fanek na jego koncertach. A biorąc pod uwagę fakt, że raper zadecydował o odejściu z SBM Label, nagranie jego dorobku porusza jeszcze mocniej.



"JESTEŚ POJ384NA" to zatem chwytliwy, choć niezbyt odkrywczy kawałek, który niewiele wnosi na nową płytę Maty w porównaniu choćby do "Kryształowej kuli". Nie można oczywiście oczekiwać, że każdy kawałek artysty będzie kolejną "Patointeligencją", jednak widać, że raper wciąż próbuje czegoś nowego, w czym obecnie najlepiej się czuje. Pozostaje zatem czekać na album "<33", aby móc w pełni ocenić, jak młody Matczak dał sobie radę.