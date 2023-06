Wszystko wskazuje na to, że Mata wypuści swoją linię butów. Powinny nazywać się Matidasy

Chciałoby się napisać, że Mata nie zwalnia tempa, ale to za mało powiedziane - raper wrzucił piątkę i wcisnął gaz do dechy. O artyście słychać było co nieco już na początku roku, kiedy to jego sprawa w związku z posiadaniem marihuany została umorzona, z czego żartował zresztą na Gali Bestsellerów Empiku, a później o swoich problemach z uzależnieniem rozmawiał w podcaście z psychoterapeutką. Rapera nie ominęła także krótkotrwała afera w związku z drogim preorderem swojej płyty "<33", której premiera i tak została przełożona, a raper w ramach rekompensaty zaprosił wszystkich tych, którzy zamówili krążek w przedsprzedaży na swoje urodziny w Warszawie.