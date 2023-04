Mata walczy o depenalizację, a sam stracił kontrolę nad jaraniem. Mówi, że ma problem - i robi coś dobrego

20 kwietnia, czyli w dniu nieformalnego święta marihuany, do sieci trafił "MIXTAPE 420" Maty - nie jest to jednak niespodziewana paczka nowych numerów, a trwająca blisko godzinę i dwadzieścia minut rozmowa Michała Matczaka ze specjalistką terapii uzależnień, psychoterapeutką Marią Banaszak.



Raper zaczyna od mocnego oświadczenia: "Za dużo jaram, trochę się gubię w tym wszystkim, zaczyna mi to sprawiać problemy w codziennym życiu. Myślałem, że mam nad tym kontrolę". Zaskakujące słowa ze strony gościa, który od dawna trąbi o legalizacji, przemawia w tej sprawie na posiedzeniu komisji ONZ, nagrywa promujące jaranie numery i narzeka na policję oraz (słusznie) obecne przepisy.



Rzecz w tym, że zapis rozmowy ze wspomnianą Banaszak to zbiór ponurych wyznań chłopaka, który wcześnie zaczął, a teraz nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez walnięcia wiadra. Matczak szczegółowo opisuje swoją drogę palacza, opowiada o utracie kontroli, gorszym samopoczuciu i wzroście tolerancji, przez który coraz częściej myśli o "twardych" narkotykach. To wszystko ważne sprawy, co nie zmienia faktu, że wydźwięk rozmowy można z łatwością obrócić przeciw apelom Maty i dołączyć do argumentacji przeciwników depenalizacji czy legalizacji.



Mimo to jestem zdania, że "MIXTAPE 420" to najlepsza rzecz, jaką Mata zrobił w związku ze swoim marihuanowym aktywizmem.