Najbardziej cringe'owy polski film roku zmierza na Netfliksa. To pewne, że wskoczy do TOP 10

Mój redakcyjny kolega pisał o „Dziewczynie influencera”, że jest w tym filmie więcej cringe’u niż na socjalach twoich starych. To celna złośliwość: choć twórcy zdają się być przekonani, że znakomicie zgłębili zasady rządzące światem patoinfluencerki, a teraz łaskawie dzielą się z nami wiedzą tajemną w formie prawdy objawionej, całość bardziej przypomina zbiór wujkowo-boomerskich komentarzy, oczywistości i truizmów godnych kogoś, kto spędził kilka dni w internecie i teraz, w przerażeniu i niezrozumieniu, niezgrabnie podsumowuje to, co tam zobaczył.



Rozumiecie: wielu internetowych celebrytów to egzotycy, a ich prawdziwe życie wcale nie jest tak piękne i kolorowe, jak przedstawiają je na Instagramie. Oto tryb Patryka Vegi, który „wie więcej”, a za pośrednictwem swojego misyjnego kina „obnaża mroczne kulisy [wstaw nazwę branży]”. Do tego garść dziaderskich stereotypów (wiadomo, „influencerki to prostytutki”) i mamy perełkę na szyderczy seans ze znajomymi.