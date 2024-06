SkyShowtime odpala prawdziwą petardę. Ten film akcji to czyste złoto

Bez spoilerów nie sposób oddać całego szaleństwa tego filmu. "Miłe towarzystwo" cały czas bowiem redefiniuje się na nowo, energicznie zmienia przyjmowane optyki i konwencje. To czysty chaos, nad którym reżyserce udaje się w pełni zapanować. Buduje narrację z naddatku, eksces zmienia w pełnoprawny środek wyrazu. Usprawiedliwia go bogatą wyobraźnią głównej bohaterki, a całość trzyma w kupie za sprawą formuły coming of age movies. Traktuje się przez to z przymrużeniem oczu, ale nigdy nie daje się sprowadzić do czystej rozrywki.



Choć główny konflikt napędza aranżowane małżeństwo, nie brakuje pytań o to, co znaczy być młodą Pakistanką ani światopoglądowych kłótni z rodzicami, tożsamość kulturowa pełni tu raczej funkcję ornamentu. Przydaje się, jako atrakcja kiedy Ria musi odwrócić czyjąś uwagę. Manzoor uniwersalizuje bowiem ten temat, utrzymując swoją opowieść w duchu brytyjskich komedii o diasporach, w stylu "Podkręć jak Beckham". Bardziej interesuje ją kobiecość jako taka. Postrzega ją w kategoriach narzucanych zasad i ograniczeń, unaocznia poprzez uprzedmiotawianie Leny, która zostaje tu nawet wprost nazwana "naczyniem". "Miłe towarzystwo" staje się przez to opowieścią o rozsadzaniu norm społecznych. W pył obraca wszelkie konwenanse, poruszając przy tym kwestie feminizmu czy klasizmu.



Błahy ton "Miłego towarzystwa" kłóci się co prawda z całkowicie poważnymi tematami, jakie podejmuje, ale uwydatnia jego subwersywny charakter. To udana satyra na system społeczny, patriarchat i, w końcu, klasę. Film staje się przez to wszystkim tym, czym "Ms. Marvel" nieudolnie być próbowała - spełnioną opowieścią o odrębności kulturowej, inicjacji i kobiecości. Manzor nigdy nie ucieka w tanią dydaktykę, bo przemawia do nas za pomocą kolejnych atrakcji, przez co produkcja nigdy nie traci swojej gatunkowej zadziorności. Ba, ona z dumą się nią obnosi. Słowem: to prawdziwa eksplozja miłości do kina z własną, która zachowuje własny, wyrazisty charakter.



