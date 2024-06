Jessica Alba wbija na Netfliksa, aby skopać widzom tyłki. Oceniamy nowy film akcji platformy

Należy "Weterance" oddać, że gdy do tych paru na krzyż scen akcji już dochodzi, stoją na całkiem przyzwoitym poziomie. Surya gra w nich przestrzenią i otoczeniem, dzięki czemu Parker wykorzystuje do walki wszystko, co akurat wpadnie jej w ręce. Grabiami w sklepie z narzędziami posługuje się równie sprawnie, co sprzętem wojskowym. Momentami robi się widowiskowo, ale chciałoby się, żeby tych "momentów" było nie tylko więcej, ale też, aby okazywały się dłuższe. Reżyserka ma poważny problem z ich intensyfikacją. Są nazbyt proste, przez co nie potrafią w pełni zaspokoić głodu adrenaliny.



Najbardziej w "Weterance" doceniam to, że Netflix ponownie oddaje nam tu dawne, zapomniane nawet gwiazdy. Podobnie jak Lindsay Lohan w komediach romantycznych, Jessica Alba ma tu ponownie okazję zabłysnąć na ekranie. Reżyserka każe jej co prawda głównie snuć się od sceny do sceny ze smutnym albo zadziornym wyrazem twarzy, ale i tak miło ją widzieć. Show kradnie natomiast Anthony Michael Hall. Kujon z "Klubu winowajców" wciela się tu we wpływowego senatora i już samą swoją posturą odpycha niczym prawdziwy kłamliwy polityk.



Więcej o filmowych nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web: