"Milionerzy": wszystkie pytania o milion. Padło ich niemal 30

W 2024 r. padły aż dwie wygrane - 12 marca do zwycięzców dołączył Mateusz Żaboklicki, a 3 kwietnia w tym zaszczytnym gronie pojawił się Tomasz Boruch. Na ostatnim etapie rozgrywki pan Mateusz został on zapytany o czworonogi: "Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy: A. Gadów; B. Płazów; C: Ptaków; D. Owadów". Z kolei najnowszy milioner Tomasz Boruch odpowiedział poprawnie na pytanie o wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą: "W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu? A: w cieśninie Bosfor; B: w Cieśninie Magellana; C: w Cieśninie Kaletańskiej; D: w Cieśninie Beringa. Jak brzmiały pozostałe pytania o milion złotych, na które padły poprawne odpowiedzi? Bez wydań specjalnych było ich w sumie 27, a oto one: