Mateusz Żaboklicki 6. zwycięzcą "Milionerów". Kim jest i jak brzmiało finałowe pytanie za milion?

Choć zwykle droga do miliona jest dosyć wyboista, pan Mateusz nie miał większych problemów, by dotrzeć do finałowego pytania, zachowując przy tym dwa dostępne koła ratunkowe. Na ostatnim etapie rozgrywki został on zapytany o czworonogi: "Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy: A. Gadów; B. Płazów; C: Ptaków; D. Owadów". Mimo że gracz doskonale wiedział, że poprawna odpowiedź to owady, postanowił wykorzystać trzecie koło ratunkowe i zadzwonił do przyjaciela, by go pozdrowić.