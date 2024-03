Millie Bobby Brown nie ogląda filmów, nawet tych, w których gra. Ludzie mówią, że to wina TikToka

Millie Bobby Brown raczej nie unika publicznych wystąpień. Bardzo często uczestniczy w różnego rodzaju programach, chętnie udziela wywiadów oraz jest bardzo aktywna w social mediach. Trzeba przyznać, że media szczególnie ją lubią. Nic dziwnego, ponieważ aktorka wyróżnia się mocnym charakterem oraz nie stroni od wyrażania własnej opinii. Millie jest osobą niezwykle bezpośrednią. Wiele razy byliśmy już świadkami tego, jak wprost zaznacza, co lubi, a za czym wyjątkowo nie przepada. Raczej nie zależy jej na tym, aby dostosować się do otoczenia. Jest to działanie dość nietypowe w świecie wielkich gwiazd. Publika była raczej przyzwyczajona do skrajnej neutralności. Popularne osoby unikały potencjalnie kontrowersyjnych tematów, wstrzymywały się z opiniami. Można powiedzieć, że w dużej mierze były w jakiejś roli przez cały czas, nie tylko zawodowo. Aktualnie taka tendencja ulega zmianie. Młode pokolenie aktorów i aktorek o wiele mniej przejmuje się tym, jakie zdanie mają o nich zupełnie obcy ludzie. Na ich twarzach bardzo często rysuje się naturalność i prawda, a przynajmniej takie sprawiają wrażenie.