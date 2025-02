Mindhunter, sezon 3.? To ściema, na którą próbują złapać cię oszuści

Jasne - w niektórych przypadkach masowo komentujący, bardziej ogarnięci internauci skutecznie przestrzegają innych, jednak czasem ich komentarze są usuwane, a oni sami - banowani. Poza tym większość scrollujących wcale do komentarzy nie zagląda.



Facebook tonie w tych bzdurach - w ostatnich czasach podsuwa wielu użytkownikom (w tym mnie i osobom z mojego otoczenia) całą masę podobnego scamu, pod którymi widzimy tysiące, dziesiątki tysięcy, a czasem setki tysięcy reakcji. Warto zatem mieć to na uwadze i konsekwentnie weryfikować. Tym bardziej, że nieraz są to naprawdę sprawnie spreparowane newsy, na które nietrudno się nabrać. A już na pewno nietrudno się skusić i kliknąć, by poznać więcej szczegółów lub najzwyczajniej w świecie nabrać pewności - i dokarmić oszustów.



Rzecz jasna - należy oddzielić tego typu publikacje od takich ewidentnie żartobliwych (inna sprawa, że część żartów nie zawsze jest wystarczająco czytelna). Przykładowo: strona YODY BBY ABY na Facebooku udostępniła rzekomy plakat promujący nową odsłonę serii "24" zatytułowaną "24 Dark Horizon", sugerując powrót Kiefera Sutherlanda w roli Jacka Bauera, na co złapało się wiele osób. Okazało się jednak, że strona ta ma charakter satyryczny i regularnie publikuje fałszywe informacje.



Teoretycznie Facebook wprowadził mechanizmy mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się fałszywych treści. Strony, które wielokrotnie publikują nieprawdziwe informacje, mogą zostać pozbawione możliwości reklamowania się na platformie. Dla użytkowników istotne jest zachowanie czujności i krytycznego podejścia do treści publikowanych w mediach społecznościowych. Warto weryfikować informacje w zaufanych źródłach, aby nie dać się zwieść fałszywym doniesieniom.