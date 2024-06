Film Guya Ritchiego z Cavillem nie pojawił się w polskich kinach. Teraz trafi do Prime Video

Premiera "Ministerstwa niebezpiecznych drani" ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare") odbyła się 13 kwietnia 2024 r. w Nowym Jorku, natomiast w całych Stanach Zjednoczonych film zadebiutował kilka dni później. Najnowszą produkcję Guya Ritchiego mieli okazję zobaczyć wówczas także mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Łotwy, a Polacy musieli się tymczasem obejść smakiem - nie zapowiadało się, by "Ministerstwo niebezpiecznych drani" trafiło u nas na duże ekrany. Nie oznacza to, że nie będzie w ogóle okazji, by go obejrzeć - okazało się, że film lada chwila zadebiutuje w VOD.